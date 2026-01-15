 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Afyren revient à des plus hauts d'un an grâce au démarrage réussi de sa bioraffinerie
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 10:54

Afyren s'inscrit en hausse jeudi à la Bourse de Paris après avoir fait état d'un premier chiffre d'affaires "significatif" et d'une production "bien orientée" pour sa bioraffinerie Neoxy en 2025, avec la perspective d'une accélération de l'activité en 2026.

Aux alentours de 10h30, l'action s'adjuge 3,3% pour revenir en vue de plus hauts d'un an.

Dans un communiqué, la "greentech" indique que son usine de Saint-Avold (Moselle) a produit près de 400 tonnes d'acides biosourcés en 2025, ainsi qu'un volume significatif d'engrais associé, ce qui lui a permis de générer des ventes totales d'environ un million d'euros.

Ces revenus, bien qu'en deçà des ambitions initiales du groupe, marquent le premier chiffre d'affaires significatif de l'histoire du site, se félicite Afyren.

La société note en particulier que la cadence de production s'est accentuée en fin d'année, avec près de la moitié des volumes produits (soit environ 200 tonnes) sur les deux derniers mois de 2025, une tendance qui laisse entrevoir de son point de vue une hausse progressive de la production et des ventes début 2026.

Le site compte aujourd'hui neuf clients issus de secteurs variés, comme les arômes et parfums, l'agrochimie, la cosmétique ou l'environnement.

Porté par sa montée en puissance industrielle, son carnet de commandes bien rempli et sa capacité à dupliquer son modèle, Afyren a vu son cours de Bourse grimper de quasiment 67% sur les 12 mois écoulés, pour désormais flirter avec la barre des trois euros, mais évolue encore à un niveau très inférieur à son prix d'introduction, qui avait été fixé autour de huit euros en 2021.

Valeurs associées

AFYREN
2,9700 EUR Euronext Paris +3,12%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank