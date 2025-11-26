Afyren rebondit, la dernière levée de fonds rassure
information fournie par Zonebourse 26/11/2025 à 11:15
Vers 10h40, le titre du spécialiste de la valorisation des produits agricoles grimpe de 19%, ce qui lui permet de repasser en territoire positif depuis le 1er janvier, avec un gain annuel qui dépasse maintenant 9%.
La société a annoncé dans la soirée d'hier avoir bouclé une augmentation de capital de 23 millions d'euros intégralement souscrite par Kemin Industries, un fabricant d'ingrédients de spécialité et de biotechnologie et par ailleurs client historique depuis 2018, ainsi que par son actionnaire de référence Bpifrance.
Le prix d'émission de 2,40 euros par action représente une prime de 9% par rapport à la moyenne pondérée des volumes des cours de Bourse de l'action au cours des trois dernières séances.
L'opération doit permettre à Afyren de faire monter en puissance les capacités de sa bioraffinerie Neoxy, basée dans la région Grand-Est, qui produit des acides 100% biosourcés et bas carbone destinés à la nutrition humaine et animale, aux arômes et parfums, aux sciences de la vie, et aux matériaux, mais aussi aux lubrifiants et aux fluides techniques.
Valeurs associées
|2,5000 EUR
|Euronext Paris
|+16,82%
