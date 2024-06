AFYREN publie son premier rapport de durabilité et partage sa vision et ses engagements RSE

Pour recevoir toute l'information financière d'AFYREN en temps réel, faites-en la demande par mail à afyren@newcap.eu



• AFYREN affirme son approche volontariste en matière d’information extra-financière et publie un premier rapport de durabilité inspiré de la directive CSRD



• AFYREN s’engage à privilégier des solutions représentant un avantage en termes de durabilité pour l’industrie et les consommateurs, à poursuivre un développement industriel sur un modèle complètement circulaire respectant la trajectoire « NetZéro » et à œuvrer pour la sécurité et le bien-être au travail de ses équipes



Clermont-Ferrand/Lyon, le 13 juin 2024 à 7h30 CEST - AFYREN, société de greentech qui offre aux industriels des produits biosourcés et bas-carbone grâce à une technologie unique basée sur un modèle complètement circulaire, annonce la mise à disposition de son premier rapport de durabilité.



« Chez AFYREN, nous considérons la durabilité comme un pilier essentiel de notre modèle d’affaires. En communiquant de manière transparente et cohérente quant à l’impact de son activité sur l’environnement, AFYREN entend renforcer la confiance de ses parties prenantes et renouvelle son ambition de créer de nouvelles chaînes de valeur vertueuses pour la société et l'environnement », déclare Nicolas SORDET, Directeur Général d’AFYREN.