AFYREN publie ses résultats financiers annuels 2025 et annonce le rachat à 100% de sa bioraffinerie AFYREN NEOXY

• Usine AFYREN NEOXY : production et commercialisation bien orientées au S2 2025

• Fonctionnement en continu validé et montée en cadence progressive : 400 tonnes d’acides biosourcés produites et un volume significatif d’engrais associé en 2025

• Débouchés confirmés pour 100% des acides produits



• Situation financière solide soutenant la montée en charge et les ambitions

• Consommation de trésorerie 2025 dédiée principalement au financement de l’usine et position de trésorerie de 35,2 M€ au 31 décembre 2025

• 30 M€ levés auprès d’un client historique et d’investisseurs long-terme



• Poursuite des développements industriels et stratégiques

• Déploiement d’un plan CAPEX 2025-2027 visant à consolider et optimiser NEOXY

• Rachat des 49% du co-actionnaire SPI dans NEOXY : 11,3 M€ payés en numéraire

• Capacité d’atteindre la rentabilité « Groupe » avec la seule usine 1 - NEOXY



• Stratégie de développement et ambitions

• 2026-27 : poursuite du plan CAPEX et augmentation significative de la production

• A partir de 2028 : atteinte de l’équilibre EBITDA « Groupe »3 et validation de l’usine 2





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