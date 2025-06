AFYREN ouvre un nouveau chapitre de son déploiement industriel avec la production en continu de sa première usine AFYREN NEOXY

• AFYREN NEOXY : production en continu lancée et accélération de la commercialisation

- Fonctionnement industriel en continu de l’ensemble des étapes de l’usine validé ces dernières semaines marquant le début de la montée en charge (ramp-up)

- Des centaines de tonnes d’acides biosourcés produites et en cours de commercialisation

- 165 millions d’euros de chiffre d’affaires sécurisé par des contrats, à livrer sur les exercices à venir



• Évolution des objectifs de court et moyen-termes

- AFYREN NEOXY : dès 2025, objectif d’un chiffre d’affaires de production significatif, de l’ordre de plusieurs millions d’euros , puis atteinte du breakeven après quelques trimestres d’activité

- AFYREN : calendrier échelonné pour parvenir à 3 usines, afin de capitaliser sur le retour d’expérience d’AFYREN NEOXY, incluant un projet intermédiaire de dégoulottage



Clermont-Ferrand/Lyon, le 17 juin 2025 à 07h30 CEST - AFYREN, société de greentech qui offre aux industriels des produits biosourcés et bas-carbone grâce à sa technologie de fermentation unique basée sur un modèle complètement circulaire annonce aujourd’hui le lancement de la production en continu de sa première usine AFYREN NEOXY permettant l’accélération de la commercialisation.