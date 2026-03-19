AFYREN obtient la certification internationale ISO 9001, synonyme d’exigence et de performance, pour son usine AFYREN NEOXY

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> Le site industriel d’AFYREN est certifié ISO 9001 sur le périmètre « Production, transformation, conditionnement d'acides monocarboxyliques biosourcés et leurs dérivés et d'engrais potassiques. »

> Certification internationale offrant un cadre structurant et exigeant pour l’amélioration continue et la performance opérationnelle de l’ensemble des équipes AFYREN



AFYREN, société de greentech qui offre aux industriels des produits biosourcés et bas-carbone grâce à sa technologie de fermentation unique basée sur un modèle complètement circulaire, annonce l’obtention de la certification ISO 9001 pour son site industriel AFYREN NEOXY, engageant l’ensemble des équipes du groupe.