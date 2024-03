AFYREN NEOXY reçoit un nouveau versement de 3,4 M€ dans le cadre du projet européen AFTER-BIOCHEM

• AFYREN NEOXY reçoit la troisième tranche du financement européen accordé au consortium AFTER-BIOCHEM

• Un consortium mené par AFYREN NEOXY qui rassemble 12 partenaires industriels de premier rang issus de 5 pays européens

• Le projet AFTER-BIOCHEM se poursuit avec le support de CBE JU



Clermont-Ferrand/Lyon, le 21 mars à 7h45 CET - AFYREN, société de greentech qui offre aux industriels des produits biosourcés et bas-carbone grâce à sa technologie de fermentation unique basée sur un modèle complètement circulaire, annonce aujourd’hui qu’AFYREN NEOXY a reçu un paiement de 3,4 millions d’euros, en reconnaissance des étapes industrielles franchies.



Nicolas SORDET, Directeur Général d’AFYREN, déclare : « Ce nouveau financement et la poursuite du projet soulignent les progrès réalisés à la fois par nos partenaires et par nous-mêmes dans la mise en œuvre de nos solutions durables différenciées. Nous remercions la CBE JU pour son excellent travail, qui a permis de concrétiser une vision européenne et de faire progresser le secteur du biosourcé en nous aidant à mobiliser toutes les parties prenantes autour d'un objectif commun. En ce début d‘année 2024 très actif, je saisis cette occasion pour remercier tous nos investisseurs et soutiens, publics et privés. »



