AFYREN NEOXY : premier chiffre d’affaires significatif et production bien orientée en 2025
15/01/2026 à 07:30

Pour recevoir toute l'information financière d'AFYREN en temps réel, faites-en la demande par mail à afyren@newcap.eu

• Hausse progressive de la production d’acides biosourcés et premier chiffre d’affaires significatif d’AFYREN NEOXY
• Des débouchés sécurisés pour 100% des volumes produits

AFYREN, société de greentech qui offre aux industriels des produits biosourcés et bas-carbone grâce à sa technologie de fermentation unique basée sur un modèle complètement circulaire fait un point d’étape sur ses opérations de production et commercialisation en 2025.

