Afyren franchit le cap des 1 000 tonnes produites et monte en cadence

La société de chimie biosourcée fait état de progrès opérationnels dans son usine (Afyren Neoxy), tout en reconnaissant une performance encore inférieure à ses attentes en août.

Afyren annonce avoir dépassé 1 000 tonnes d'acides biosourcés produites depuis le début de la montée en puissance d'Afyren Neoxy en juin 2025, dont 200 tonnes depuis le redémarrage de juillet 2026.

Après les travaux réalisés en juin, la capacité de production démontrée a atteint 30% à plusieurs reprises et jusqu'à 40% pendant 48 heures, contre un précédent pic de 20%. Ces niveaux doivent désormais être confirmés sur des périodes de production plus longues.

Le groupe indique que la performance reste inférieure aux attentes à ce stade d'août, avec des mesures correctives en cours. L'usine a par ailleurs poursuivi son activité durant les épisodes de canicule et de stress hydrique grâce notamment à son système de recyclage des eaux de production.

Afyren vise un nouveau doublement du chiffre d'affaires d'Afyren Neoxy au second semestre 2026 par rapport au premier semestre.