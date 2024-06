AFYREN fait le point sur l’activité de son usine AFYREN NEOXY

• Réalisation avec succès de plusieurs cycles longs de production en vue de livrer les premiers volumes commerciaux d’acides

• Confirmation de l’objectif de démarrage en continu en 2024



Clermont-Ferrand/Lyon, le 4 juin 2024 à 7h30 CEST - AFYREN, société de greentech qui offre aux industriels des produits biosourcés et bas-carbone grâce à une technologie unique basée sur un modèle complètement circulaire, fait le point sur l’activité récente de son usine AFYREN NEOXY à l’occasion d’une visite organisée pour des actionnaires individuels et institutionnels et confirme son objectif de démarrage en continu en 2024.



« Après plusieurs mois de tests et essais, nos équipes affichent aujourd’hui une bonne maîtrise de notre procédé et de ses étapes critiques. Je salue leur résilience et leur détermination à relever les défis liés au caractère unique et pionnier de notre procédé. Forts de ces avancées, nous avons une grande confiance en notre capacité à assurer le démarrage en continu d’AFYREN NEOXY en 2024, et faire d’AFYREN une figure de proue des acteurs de la chimie verte industrielle dans le monde », déclare Nicolas Sordet, Directeur Général d’AFYREN.



