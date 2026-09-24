AFYREN annonce ses résultats financiers semestriels 2026

• Un profil industriel renforcé et une stratégie centrée sur la montée en cadence



• AFYREN confirme son statut de « pure player » industriel avec le rachat à 100% de son usine



• Programme d’optimisation de l’usine : succès des travaux d’amélioration de juin 2026



• Progression de la maitrise industrielle avec production et facturations en hausse





• Une stratégie commerciale créatrice de valeur



• Une offre différenciée et certifiée, en phase avec les tendances de fond de l’industrie



• Des débouchés sécurisés, avec un potentiel de revalorisation des prix





• Une politique financière proactive en support du développement industriel



• Financement du rachat et des opérations d’AFYREN NEOXY au 1er semestre 2026



• Position de trésorerie de 17,3 M€ au 30 juin 2026



• Obtention d’une dette « venture » de 12,5 M€ auprès de BNP Paribas





• Des perspectives à court et moyen terme confirmées



• Nouveau doublement du chiffre d’affaires d’AFYREN NEOXY visé au second semestre 2026 par rapport au premier semestre 2026



• Confirmation de l’objectif d’atteinte du point d’équilibre de l’usine, puis du Groupe, à l’issue du programme d’investissement 2026-2027, avant de dupliquer le modèle sur des prochaines usines