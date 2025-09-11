 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 772,50
+0,08%
Indices
Chiffres-clés

AFYREN annonce ses résultats financiers semestriels 2025
information fournie par Boursorama CP 11/09/2025 à 07:30

Démarrage de la production en continu et accroissement des ventes
• Fonctionnement en continu de l’usine et production industrielle de centaines de tonnes d’acides
• Franchissement des 100 tonnes commercialisées pour plusieurs clients et applications

Bonne maîtrise des dépenses et situation financière saine
• Consommation de trésorerie stable au 1er semestre 2025 vs. S1 2024, incluant le support financier au démarrage d’AFYREN NEOXY
• Solide position de trésorerie de 27,5 M€ au 30 juin 2025

Perspectives court et moyen terme
• Premier chiffre d’affaires de production significatif dès 2025, point mort de l’usine AFYREN NEOXY (EBITDA courant positif) attendu après quelques trimestres d’activité
• Déploiement du programme d’optimisation de l’usine

Valeurs associées

AFYREN
2,4750 EUR Euronext Paris 0,00%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 11.09.2025 08:39 

    (Actualisé avec Heathrow, Energean) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse ... Lire la suite

  • salle de presse de la BCE (Crédits: BCE)
    Taux de la BCE : suivrez la conférence de presse de Christine Lagarde à 14h45
    information fournie par Boursorama 11.09.2025 08:09 

    La présidente de la Banque centrale européenne devrait s'exprimer ce jeudi à 14h45, quelques minutes après l'annonce très attendue de la décision de politique monétaire du Conseil des gouverneurs. Si le maintien du taux de dépôt à 2 % semblait probable à l'ouverture ... Lire la suite

  • Technip Energies Malaisie Rapid (Crédit: / Technip Energies)
    A suivre aujourd'hui... Technip Energies
    information fournie par AOF 11.09.2025 08:02 

    (AOF) - Technip Energies a signé un accord définitif en vue d’acquérir l’activité Advanced Materials & Catalysts de la société Ecovyst, un leader mondial des catalyseurs de spécialité et des matériaux avancés, pour un prix de 556 millions de dollars, soit environ ... Lire la suite

  • SCHNEIDER ELECTRIC SA : Le mouvement reste haussier
    SCHNEIDER ELECTRIC SA : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 11.09.2025 07:48 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank