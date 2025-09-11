AFYREN annonce ses résultats financiers semestriels 2025

Démarrage de la production en continu et accroissement des ventes
• Fonctionnement en continu de l’usine et production industrielle de centaines de tonnes d’acides
• Franchissement des 100 tonnes commercialisées pour plusieurs clients et applications
Bonne maîtrise des dépenses et situation financière saine
• Consommation de trésorerie stable au 1er semestre 2025 vs. S1 2024, incluant le support financier au démarrage d’AFYREN NEOXY
• Solide position de trésorerie de 27,5 M€ au 30 juin 2025
Perspectives court et moyen terme
• Premier chiffre d’affaires de production significatif dès 2025, point mort de l’usine AFYREN NEOXY (EBITDA courant positif) attendu après quelques trimestres d’activité
• Déploiement du programme d’optimisation de l’usine
