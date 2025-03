AFYREN annonce ses résultats financiers annuels 2024

Pour recevoir toute l'information financière d'AFYREN en temps réel, faites-en la demande par mail à afyren@newcap.eu



Nicolas SORDET, Directeur Général d’AFYREN, déclare : « Dans un environnement complexe, nous sommes heureux de présenter les avancées industrielles et commerciales significatives et concrètes des derniers trimestres. Celles-ci renforcent notre confiance à la fois sur notre capacité à produire en continu des produits à la qualité requise et sur la pertinence de notre offre. À rebours du court-termisme ambiant, notre usine vise à offrir une solution pérenne à nos clients en allégeant la facture environnementale d’ingrédients incontournables, tout en étant performante économiquement. En 2025, les forces vives d’AFYREN sont mobilisées pour la production en continu de notre usine et la poursuite des livraisons en quantités industrielles. »