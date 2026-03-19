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Afyren a obtenu une certification pour son site Afyren Neoxy
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 14:36

Afyren annonce l'obtention de la certification ISO 9001 pour son site industriel Afyren Neoxy.

La certification ISO 9001 est la certification la plus reconnue au niveau international dans le domaine de la qualité, avec plus d'un million d'entreprises certifiées.

Cette certification atteste la mise en place d'un système de management structuré, orienté vers la satisfaction des clients, la performance des processus et l'amélioration continue avec des bénéfices avérés en termes de productivité, d'image de marque et d'accès à de nouveaux marchés.

"Elle garantit la robustesse et l'efficacité des processus internes de l'entreprise, depuis le pilotage stratégique jusqu'aux opérations industrielles, commerciales et support" indique le groupe.

" Cette reconnaissance internationale nous incite à poursuivre nos efforts d'amélioration continue et s'inscrit dans un cycle de certifications, visant à garantir la qualité de nos produits mais aussi notre maturité organisationnelle auprès de nos clients et prospects ", a déclaré Sabine Dossat, Responsable QHSE d'Afyren.

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