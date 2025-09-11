Afyren a creusé sa perte nette au premier semestre

(AOF) - Afyren a dévoilé des comptes semestriels mitigés. Sur les six premiers mois de l’année, son chiffre d’affaires s’est affaissé de 12 %, à 1,204 million d’euros. Ce dernier est désormais uniquement constitué des produits des différents contrats de prestations administratives et techniques conclus avec Afyren Neoxy après la fin des prestations fournies dans le cadre de la phase d’industrialisation et reconnues en revenus de licence depuis décembre 2018. Parallèlement, le résultat opérationnel s’est amélioré de seulement 1 %, mais reste négatif à hauteur de 3,641 millions d’euros.

Enfin, la perte nette s'est sensiblement dégradée en passant de 5,322 à 6,924 millions d'euros.

Au niveau de ses perspectives, la société qui fournit des solutions innovantes et durables pour réduire la dépendance aux ressources fossiles vise un premier chiffre d'affaires de production significatif dès 2025, de l'ordre de quelques millions d'euros. L'objectif est d'atteindre le point mort (un Ebitda courant positif) de l'usine après quelques trimestres d'activité.