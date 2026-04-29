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Aflac n'atteint pas ses prévisions de bénéfices trimestriels en raison des mauvais résultats de sa filiale japonaise
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 23:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'assureur santé et vie Aflac AFL.N a déçu les prévisions de Wall Street concernant ses bénéfices du premier trimestre mercredi, pénalisé par la baisse des primes enregistrée par sa division japonaise.

Voici quelques détails:

* Sur une base ajustée, le bénéfice pour le trimestre clos le 31 mars s'est établi à 1,75 dollar par action, en deçà de l'estimation de 1,81 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.

* L'action de la société basée à Columbus, en Géorgie, a reculé de 1,2 % en séance prolongée.

* Aflac a annoncé un chiffre d'affairestotal de 4,3 milliards de dollars pour le premier trimestre, supérieur aux estimations des analystes qui s'élevaient à 4,23 milliards de dollars.

* La société propose des assurancesaccident et pour animaux de compagnie par l'intermédiaire de ses filiales aux États-Unis et au Japon.

* Elle propose également des assurances complémentaires pour aider à couvrir les frais à la charge de l'assuré, notamment des couvertures spécialisées pour les maladies graves, les soins dentaires et les besoins ophtalmologiques.

* La filiale américaine d'Aflac a enregistré des primes nettes de 1,56 milliard de dollars pour le trimestre considéré, en hausse de 3,5 % par rapport à l'année précédente.

* Le chiffre d'affaires aux États-Unis a augmenté de 2,9 % au cours du trimestre pour atteindre 318 millions de dollars, bénéficiant principalement des ventes de produits d'assurance collective facultative.

* Les primes trimestrielles encaissées par sa filiale japonaise ont reculé de 6,4 % à 1,57 milliard de dollars, reflétant un ralentissement par rapport à l'année précédente.

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