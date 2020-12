Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Afghanistan-Reprise des négociations de paix avec les taliban en janvier Reuters • 14/12/2020 à 11:01









KABOUL, 14 décembre (Reuters) - Les négociations de paix entre le gouvernement afghan et les taliban reprendront début janvier, les deux camps ayant décidé d'observer une pause après s'être entendus au début du mois sur les modalités de leurs pourparlers. Les discussions entre les représentants du gouvernement afghan et des taliban ont débuté en septembre à Doha, conformément à l'accord conclu en février par les Etats-Unis et les insurgés, qui prévoit le retrait du contingent américain de 12.000 hommes dans les 14 mois qui suivent. "Nous faisons une pause pour le moment et nous serons prêts à discuter de l'ordre du jour lorsque les pourparlers reprendront", a déclaré un haut responsable afghan chargé des relations diplomatiques avec les taliban. Sollicité, un porte-parole des taliban n'était pas disponible dans l'immédiat pour un commentaire. Malgré l'amorce du processus de paix, les affrontements et les attaques à la bombe ou à la roquette restent fréquents en Afghanistan, notamment à Kaboul. Ce week-end, une dizaine de roquettes se sont abattues sur plusieurs quartiers de la capitale afghane, faisant au moins un mort et deux blessés . La semaine dernière, les forces américaines ont même mené une frappe aérienne contre les taliban pour soutenir les forces gouvernementales dans la province de Kandahar, une intervention rare depuis la signature de l'accord ayant ouvert la voie à leur retrait. (Hamid Shalizi, Abdul Qadir Sediqi à Kaboul; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.