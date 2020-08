Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Afghanistan-Plus de 300 détenus en fuite après l'attaque d'une prison Reuters • 03/08/2020 à 14:10









(Actualisé avec nombre de détenus évadés, nouveau bilan des morts) JALALABAD, 3 août (Reuters) - Des combats continuaient d'opposer lundi des combattants du groupe Etat islamique (EI) et les membres des forces de sécurité afghanes dans une prison de Jalalabad, dans l'est du pays, après une nuit d'affrontements qui a fait au moins 29 morts et entraîné de nombreuses évasions. Plus de 300 détenus restent introuvables, a déclaré le porte-parole du gouverneur de la province de Nangarhar. Sur les 1.793 prisonniers que comptait l'établissement pénitentiaire, un millier ayant réussi à s'évader ont été rattrapés, 430 autres n'ont pas bougé de leurs cellules. "Les autres sont portés manquants", a-t-il dit. L'attaque a commencé dimanche soir par l'explosion d'une voiture piégée à l'entrée de la prison, suivie de nombreuses autres explosions pendant que des tireurs de l'EI ouvraient le feu contre les gardes. Selon Sohrab Qaderi, membre du conseil de la province de Nangarhar - dont Jalalabad est la capitale -, une trentaine de combattants de l'EI ont participé à cet assaut contre la prison qui regroupe des criminels de droit commun, des taliban et des combattants de l'EI. Trois combattants de l'EI ont été tué au cours de l'assaut initial et pendant les combats de la nuit, au cours desquels 21 civils et membres des forces de sécurité ont été tués et 43 autres blessés, a déclaré un porte-parole du gouverneur. Selon des responsables locaux, des membres des forces spéciales afghanes sont venus en renfort et l'évacuation des civils était en cours dans les alentours de la prison, tandis que la ville de Jalalabad - située à environ 130 km à l'est de Kaboul - était en état d'urgence. "L'ensemble de la ville de Jalalabad est soumise à un couvre-feu, les boutiques sont fermées", a expliqué le porte-parole du gouverneur. "Jalalabad est complètement vide." L'Etat islamique a revendiqué cette attaque, survenue au lendemain de l'annonce par les services de renseignements afghans de la mort d'un haut responsable du groupe, tué par les forces spéciales près de Jalalabad, qui se situe sur la route menant à la passe de Khyber et à la ville pakistanaise de Peshawar. Dans un rapport publié le mois dernier, les Nations unies ont estimé qu'il restait encore environ 2.200 membres de l'EI en Afghanistan et qu'en dépit de son repli territorial et de la perte de nombreux de ses chefs, l'organisation restait capable de mettre en oeuvre des attaques d'ampleur. (Abdul Qadir Sediqi, avec Ahmed Sultan, version française Myriam Rivet, édité par Jean-Stéphane Brosse)

