Afghanistan-Les taliban décrètent une trêve de trois jours pour l'Aïd el Kébir

KABOUL, 28 juillet (Reuters) - Les taliban ont annoncé mardi un cessez-le-feu de trois jours à compter de vendredi en Afghanistan à l'occasion de la fête musulmane de l'Aïd el Kébir. "Afin que notre peuple passe les trois jours de l'Aïd dans la confiance et dans la joie, tous les combattants ont reçu pour instruction de ne mener aucune opération", a écrit le porte-parole des taliban, Zabihullah Mujahid, sur Twitter. Si les taliban sont attaqués par les forces gouvernementales, ils riposteront, a-t-il toutefois ajouté. Les violences ont gagné en intensité ces dernières semaines en Afghanistan alors que s'enlise le processus d'échanges de prisonniers accepté par le gouvernement et les taliban. (Abdul Qadir Sediqi à Kaboul version française Bertrand Boucey)

