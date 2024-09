Affluent Medical : visibilité jusqu'en juillet 2025 grâce à l'accord avec Edwards Lifesciences

(AOF) - Affluent Medical affichait une trésorerie de 914 000 euros au 30 juin 2024. La medtech spécialiste du traitement des maladies cardiaques structurelles annonce que le paiement initial en numéraire de 15 millions d’euros reçu en juillet grâce à plusieurs accords avec Edwards Lifesciences, "leader mondial de la Medtech en cardiologie", relatifs à ses produits étend sa visibilité financière de plus d’un an, soit jusqu’en 2025.Affluent Medical a creusé sa perte nette au premier semestre à 9,36 millions d'euros contre 7,98 millions il y a un an.

Après avoir effectué plusieurs pré-soumissions auprès de la FDA, pour évaluer le processus d'autorisation de mise sur le marché de son dispositif médical Kalios en tant que dispositif de classe 2, plus rapide que l'enregistrement en Europe, Affluent a reçu en septembre 2024 un retour positif de la FDA sur cette approche. L"autorité "n'a pas exigé de patients supplémentaires en plus des 26 patients déjà traités dans l'étude Optimise".

L'objectif d'Affluent Medical est de pouvoir soumettre un dossier d'accès au marché avec les données cliniques actuelles fin 2025 ou début 2026 suivi de la commercialisation, "en fonction des décisions de son partenaire Edwards Lifesciences".

Kalios est "le seul dispositif d'annuloplastie mitrale qui peut être ajusté par un cardiologue par simple voie percutanée pour traiter à la fois l'insuffisance mitrale résiduelle ou récurrente, à tout moment après l'implantation, de manière répétée et à cœur battant, évitant ainsi une nouvelle intervention chirurgicale à cœur ouvert".

