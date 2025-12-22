 Aller au contenu principal
Affluent Medical va acquérir Caranx Medical et Artedrone
information fournie par Zonebourse 22/12/2025 à 10:55

Affluent Medical bondit de 19% après l'annonce vendredi soir d'accords engageants pour acquérir Caranx Medical et Artedrone. Ces deux sociétés seront regroupées dans une nouvelle MedTech intégrée, baptisée Carvolix.

Les prix d'acquisition, de 16,6 millions d'euros pour Caranx Medical et 11,4 MEUR pour Artedrone, seront intégralement réglés par émission d'actions nouvelles d'Affluent Medical, et pourront être complétés par des paiements d'earn-out.

"Cette consolidation stratégique vise à créer une entreprise adaptée au cardiologue interventionnel du XXI? siècle - s'appuyant sur des technologies de pointe de mini-robots autonomes pilotés par IA dont la mission est de démocratiser des procédures vitales aujourd'hui réservées à des opérateurs hyper-spécialisés", explique Affluent.

Carvolix se concentrera sur la transformation du remplacement de valves cardiaques et du traitement de l'AVC ischémique, deux besoins médicaux majeurs correspondant à un marché total adressable estimé à 23 MdsEUR.

Le premier lancement commercial est prévu début 2026, avec l'introduction aux Etats-Unis du logiciel TAVIPILOT, déjà autorisé par la FDA. La société prévoit une commercialisation directe en Europe et des partenariats aux Etats-Unis, au Moyen-Orient et en Asie.

Valeurs associées

AFFLUENT MEDICAL
1,7900 EUR Euronext Paris +25,17%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

