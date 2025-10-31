Affluent Medical progresse après des données encourageantes sur Epygon

(AOF) - Affluent Medical (+5,23%, à 1,61 euro) se distingue en bourse et pourrait enchaîner une cinquième hausse consécutive, après avoir dévoilé des résultats "prometteurs" pour sa valve mitrale biomimétique, Epygon, au congrès de cardiologie TCT aux Etats-Unis. Ces résultats préliminaires ont révélé une amélioration de la fonction cardiaque après implantation sur deux patients à risque, pour le traitement d’une insuffisance mitrale sévère.
Selon ces premières données, Epygon parvient à préserver la dynamique naturelle du flux sanguin du ventricule gauche, améliorant ainsi l'efficacité cardiaque après remplacement de la valve mitrale native. Dans le détail, le dispositif d'Affluent Medical permet de préserver la fonction ventriculaire gauche tout en améliorant la performance hémodynamique et en réduisant les risques thrombotiques.
Pour Invest Securities, ces résultats sont encourageants, mais les analystes s'inquiètent du fait que "le groupe n'a pas précisé le calendrier clinique pour son étude pilote Minerva qui doit recruter un total de 10 patients et qui accuse un retard important du fait de difficultés de recrutement".
Chez Portzamparc, il s'agit d'une "excellente nouvelle" et les analystes en profitent pour réitérer leur conseil à Acheter, avec une cible de cours de 4,60 euros, ce qui représente un potentiel de hausse de 200,65% par rapport au cours de clôture de jeudi.
Pour TP Icap Midcap, la recommandation est également à l'Achat avec une cible de 3,7 euros, soit un potentiel d'appréciation de 141,83%.
