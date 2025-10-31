 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 135,60
-0,27%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Affluent Medical progresse après des données encourageantes sur Epygon
information fournie par AOF 31/10/2025 à 10:37

(AOF) - Affluent Medical (+5,23%, à 1,61 euro) se distingue en bourse et pourrait enchaîner une cinquième hausse consécutive, après avoir dévoilé des résultats "prometteurs" pour sa valve mitrale biomimétique, Epygon, au congrès de cardiologie TCT aux Etats-Unis. Ces résultats préliminaires ont révélé une amélioration de la fonction cardiaque après implantation sur deux patients à risque, pour le traitement d’une insuffisance mitrale sévère.

Selon ces premières données, Epygon parvient à préserver la dynamique naturelle du flux sanguin du ventricule gauche, améliorant ainsi l'efficacité cardiaque après remplacement de la valve mitrale native. Dans le détail, le dispositif d'Affluent Medical permet de préserver la fonction ventriculaire gauche tout en améliorant la performance hémodynamique et en réduisant les risques thrombotiques.

Pour Invest Securities, ces résultats sont encourageants, mais les analystes s'inquiètent du fait que "le groupe n'a pas précisé le calendrier clinique pour son étude pilote Minerva qui doit recruter un total de 10 patients et qui accuse un retard important du fait de difficultés de recrutement".

Chez Portzamparc, il s'agit d'une "excellente nouvelle" et les analystes en profitent pour réitérer leur conseil à Acheter, avec une cible de cours de 4,60 euros, ce qui représente un potentiel de hausse de 200,65% par rapport au cours de clôture de jeudi.

Pour TP Icap Midcap, la recommandation est également à l'Achat avec une cible de 3,7 euros, soit un potentiel d'appréciation de 141,83%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

AFFLUENT MEDICAL
1,6700 EUR Euronext Paris +9,15%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 31/10/2025 à 10:37:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank