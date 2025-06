Affluent Medical : horizon de trésorerie étendue jusqu'à la fin de l'année

(AOF) - Avec le soutien de ses principaux actionnaires, Affluent Medical a étendu son horizon de trésorerie à fin 2025. La société de technologie médicale en phase clinique spécialisée dans le développement et l’industrialisation de dispositifs médicaux implantables et innovants a annoncé l’émission d’obligations convertibles pour un montant de 5,4 millions d’euros. Cette opération a été effectuée dans le cadre d’un contrat conclu avec les principaux actionnaires historiques : Truffle Capital, Financière Memnon, Hayk Holding Sarl, Madame Simone Merkle et Ginko Invest.

Le montant levé va permettre d'étendre l'horizon de trésorerie de la société jusqu'à la fin de l'année 2025 et permettra notamment de poursuivre les développements cliniques et réglementaires.

Pour Sébastien Ladet, président-directeur général : " nos études cliniques ont enregistré des avancées significatives depuis le début de l'année 2025. Nous avons des étapes majeures à franchir cette année sur nos programmes et préparer la commercialisation de Kalios et Artus. Ce financement relais, apporté par nos actionnaires historiques, nous dote des moyens pour financer des étapes importantes et se rapprocher des points d'inflexion qui vont intervenir en 2026. Leur engagement renouvelé confirme la pertinence de notre stratégie et leur confiance dans notre capacité à l'exécuter. "

