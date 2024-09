Affluent Medical fait le point sur ses récentes avancées opérationnelles

Aix-en-Provence, le 12 septembre 2024 - 17h45 - Affluent Medical (ISIN : FR0013333077 – Mnémonique : AFME - « Affluent »), société française de technologies médicales en phase clinique spécialisée dans le développement international et l’industrialisation de dispositifs médicaux innovants, annonce aujourd’hui sa participation à l’émission « Actu Bourse » sur Boursorama en date du 12 septembre 2024.

A cette occasion, Michel Therin, Président du Conseil d’administration et Sébastien Ladet, Directeur Général sont revenus sur les accords récemment signés avec Edwards Lifesciences, leader mondial des solutions innovantes pour les maladies cardiovasculaires.

Ils ont présenté les dernières avancées des études cliniques en cours pour les trois dispositifs médicaux :

- Le retour positif de la FDA (Federal Drug Administration) sur la stratégie d’accès au marché américain concernant Kalios, l’anneau mitral ajustable, en tant que dispositif de classe 2, sans demander d’ajouter des patients supplémentaires dans l’étude clinique Optimise II.

- La validation du design innovant de la valve Epygon au travers d’un des accords signés avec Edwards Lifesciences et des évaluations de l’avantage hémodynamique d’Epygon avec le Dr. Sarraf de la Mayo clinique aux Etats-Unis. Également les progrès dans l’étude clinique avec l’augmentation du nombre de centres d’investigation dans le cadre de l’étude Minerva, avec aujourd’hui 11 centres actifs et 5 en attente de validation.