Affluent Medical: démarrage de l’étude pilote sur son dispositif contre l'incontinence urinaire

(AOF) - Affluent Medical annonce le démarrage de l’étude pilote européenne Dry sur son dispositif médical Artus dans le traitement de l’incontinence urinaire. La medtech en phase clinique spécialisée dans le développement international et l’industrialisation de prothèses médicales innovantes, précise que le premier centre clinique d’investigation à Prague, en République Tchèque a démarré le screening de patients en vue d’une première implantation du dispositif. Plusieurs autres centres devraient être ouverts en Europe dans les prochains mois dans le cadre de l’étude pilote, notamment en Pologne.

Le dispositif médical Artus est le premier sphincter artificiel activable par le patient avec une télécommande, pour le traitement de l'incontinence urinaire modérée à sévère à la fois chez l'homme et la femme. Les sphincters urinaires sur le marché n'ont pas été initialement développés pour la femme alors qu'elles représentent 80% des patients.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Pharmacie

L'oncologie, priorité des géants pharmaceutiques

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.