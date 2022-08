Affluent Medical annonce le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du DPS

Affluent Medical (code ISIN : FR0013333077 - mnémonique : AFME), MedTech française spécialisée dans

le développement international et l’industrialisation de prothèses médicales innovantes, à un stade

clinique, pour traiter l’incontinence urinaire et les pathologies de la valve mitrale cardiaque, annonce le

lancement d’une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des

actionnaires (« DPS ») d’un montant de 6 289 554,80 € par l’émission de 2 711 015 Actions Nouvelles au prix

unitaire de 2,32 € représentant une décote faciale de 22,67 % par rapport au cours de clôture du 25 août 2022

(3,00 €), et une décote de 25,12 % par rapport à la moyenne pondérée des volumes des 20 séances de Bourse

précédant la fixation du prix de l’émission par le Conseil d’Administration (3,10 €), avec une parité de 10 actions

nouvelles pour 67 actions existantes (l'« Augmentation de Capital »).