Communiqué de presse AFFLUENT MEDICAL



Affluent Medical annonce d'excellents résultats intermédiaires en termes de sécurité et d’efficacité pour son étude clinique pivot Optimize II avec Kalios TM , anneau mitral ajustable, dans le traitement de la régurgitation mitrale.



Affluent Medical, medtech française spécialisée dans le développement international et l’industrialisation de prothèses médicales innovantes, à un stade clinique, pour traiter la pathologie de la valve mitrale cardiaque et l’incontinence urinaire, annonce aujourd’hui d'excellents résultats intermédiaires en termes de sécurité et d’efficacité de son étude pivot Optimize II pour l'anneau mitral ajustable Kalios TM.