Affirm Holdings augmente après que Needham a relevé sa note à "acheter"

27 janvier -

** Les actions de la société de paiement échelonné Affirm Holdings AFRM.O augmentent de 3,6 % à 71,2 $ avant le marché

** Needham fait passer l'action de "hold" à "buy", après que le prêteur a soumis des demandes pour établir Affirm Bank, une société de prêt industriel à charte du Nevada

** Needham estime que cela pourrait changer la donne pour Affirm, car cela lui donnerait accès au financement des dépôts pour les prêts, réduirait les risques pour les tiers en apportant des produits en interne et en soutenant le développement de produits

** Needham fixe un objectif de 100 dollars, soit une prime de plus de 45 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La décision d'AFRM de demander une ILC nous donne une confiance supplémentaire dans la durabilité des perspectives de croissance, tout en ajoutant de nombreuses opportunités d'augmenter la puissance du BPA au cours des prochaines années", a déclaré Needham

** 20 des 28 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, et les autres la considèrent comme "conservée"; leur prévision médiane est de 95 $ - données compilées par LSEG

** Les actions AFRM ont augmenté de 22,2 % en 2025