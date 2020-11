Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client "Affaire des écoutes"-Le procès de Nicolas Sarkozy reprendra lundi Reuters • 26/11/2020 à 14:09









PARIS, 26 novembre (Reuters) - Le tribunal correctionnel de Paris a rejeté jeudi la demande de renvoi du procès de l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy jugé pour corruption et trafic d'influence mais l'audience a été suspendue jusqu'à lundi prochain. A l'ouverture du procès, lundi, le tribunal correctionnel de Paris avait décidé de suspendre l'audience jusqu'à ce jeudi 13h30 dans l'attente des conclusions d'une expertise médicale concernant l'état de santé de l'ancien magistrat Gilbert Azibert, qui figure parmi les co-prévenus avec l'avocat Thierry Herzog. A la reprise, ce jeudi, la demande de renvoi a été rejeté et Gilbert Azibert devra se présenter lundi à 13h30 devant le tribunal. La justice accuse Nicolas Sarkozy d'avoir promis un poste à Monaco à Gilbert Azibert en échange d'informations confidentielles au sujet de l'enquête sur des soupçons de versements illégaux qu'il aurait reçus de la milliardaire Liliane Bettencourt, héritière de L'Oréal, pour le financement de sa campagne électorale de 2007. Nicolas Sarkozy, président de la République de 2007 à 2012 et qui a conservé une forte influence au sein de la droite, nie toute malversation. (Yiming Foo avec Blandine Hénault, édité par Henri-Pierre André)

