AF-KLM FINALISE LES 7 MILLIARDS D'EUROS DE FINANCEMENTS D'AIR FRANCE PARIS (Reuters) - Air France-KLM a annoncé jeudi avoir finalisé un financement de sept milliards d'euros pour permettre à Air France de surmonter la crise liée à la pandémie de coronavirus. Comme prévu, ce financement comprend un prêt garanti à 90% par l'Etat français de 4 milliards d'euros octroyé par un syndicat de neuf banques - Crédit Agricole CIB, HSBC France, Natixis, Deutsche Bank Luxembourg SA, Société Générale, Banco Santander, BNP Paribas, Crédit Industriel et Commercial et Crédit Lyonnais (LCL) - ainsi qu'un prêt de 3 milliards accordé directement par l'Etat français, actionnaire à 14% du groupe. L'Etat néerlandais, également actionnaire à 14% d'Air France-KLM, doit pour sa part apporter 4 milliards d'euros à KLM. (Jean-Michel Bélot, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -2.52%