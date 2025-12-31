 Aller au contenu principal
AEX : bute sur 950, année plutôt médiocre, en relatif
information fournie par Zonebourse 31/12/2025 à 10:33

L'indice néerlandais AEX a buté le 30/12 sur 950, et finit l'année en repli de 0,25% après avoir gagné par 2 fois 0,5% : la performance annuelle de 8,3% s'avère plutôt médiocre, en relatif puisque l'Euro-Stoxx50 engrange 18,2%
L'indice AEX s'inscrit dans une formation "en triangle" dont la sortie "par le haut" serait validée au-delà de 953 (objectif fermeture du "gap" des 963 du 13/11) et la sortie "par le bas" surviendrait avec la cassure des 940Pts, avec 2 objectifs : le récent support des 929 puis des 919 du 21/11.

