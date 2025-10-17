AEW promeut Thierry Locatelli en tant que head of investments France

(AOF) - AEW, l'un des acteurs mondiaux du conseil en investissement et de la gestion d'actifs immobiliers, annonce la promotion de Thierry Locatelli au poste de head of investments France. Il est basé à Paris et rattaché à Vanessa Roux-Collet, CEO Europe et head of France d'AEW. Cyrille Levassor est quant à lui nommé deputy head of investments France, rattaché à Thierry Locatelli. Ces deux nominations prennent effet immédiatement.

Thierry Locatelli a 30 ans d'expérience dans l'industrie immobilière. Il a débuté sa carrière à la Société Générale au sein de la direction de l'asset management. Il a ensuite rejoint le groupe Natixis en 2001, où il a occupé plusieurs postes à responsabilité en asset management immobilier. En 2013, il a intégré la direction des investissements d'AEW, dont il est devenu deputy head en 2020. Il est diplômé en droit de l'Université Sorbonne Paris Nord.

Cyrille Levassor a acquis une solide expérience au sein de l'équipe investissement France d'AEW, où il a débuté en 2013. Il est diplômé de l'ESSEC Business School et de l'ESTP.

Thierry Locatelli dirige une équipe de 11 professionnels qui investissent pour le compte de clients institutionnels et particuliers partout en France, sur toutes les principales classes d'actifs (logistique, bureaux, commerce, résidentiel, santé, hôtellerie etc.) et sur tout le spectre des stratégies d'investissement. Actuellement, AEW gère un portefeuille en pleine croissance en France, totalisant 6 millions de m².

En outre, Jérémy Convert quittera prochainement AEW pour explorer de nouvelles opportunités professionnelles en dehors du groupe.