AEW enrichit son équipe de gestion d'actifs à Paris

(AOF) - AEW annonce quatre nominations au sein de son équipe de gestion d'actifs basée à Paris. Alexia Delaire est promue au poste de Chief Operating Officer (COO) Asset Management France, tout en conservant son rôle de Responsable Asset Management Commerce & Hôtels France.

Ce nouveau poste de COO a été créé pour assurer la coordination et l'harmonisation des process, notamment par le biais de la digitalisation et de la modernisation des activités menées par une équipe de 130 professionnels de la gestion d'actifs basés à Paris, couvrant les principales classes d'actifs (logistique, bureaux, commerce, résidentiel, etc.). Elle a rejoint l'équipe Asset Management d'AEW en 2012 après avoir débuté sa carrière dans une foncière française et est titulaire d'un master en management de l'immobilier de l'Université Paris Dauphine.

Pour sa part, Julie Milaret a récemment rejoint AEW en tant que Responsable des Directions Grands Projets et Développement Durable France. Elle travaille en étroite collaboration avec les équipes ISR, Asset Management, Fund Management et Investissement d'AEW, en dirigeant deux équipes de 9 et 6 professionnels respectivement. Dans son rôle, elle pilote des projets clés axés sur la création de valeur grâce à un pilotage actif des actifs et à l'amélioration de leur durabilité, notamment à travers leur adaptation et repositionnement. Julie possède plus de 15 ans d'expérience dans l'immobilier, dont les 5 dernières années chez BNP Paribas Real Estate, en tant que Directrice de programmes pour les grands développements dans les secteurs de l'hôtellerie, des bureaux et du résidentiel.

En outre, François-Xavier Decourrière est nommé Responsable Asset Management Bureaux France. Précédemment Responsable Asset Management Logistique France, François-Xavier supervise maintenant une équipe de 27 professionnels gérant plus de 1,3 million de m² et 269 actifs de bureaux. Il a rejoint AEW en 2013.

Enfin, Louise Roger est promue Responsable Asset Management Logistique et Activités France. Elle dirige une équipe de 11 professionnels chargés de gérer, développer et commercialiser plus de 2,7 millions de m² et 120 actifs logistiques. Elle a rejoint AEW il y a plus de six ans, ayant principalement travaillé en tant qu'asset manager logistique à Paris, après avoir débuté sa carrière dans le bureau d'AEW de Francfort.