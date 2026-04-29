Aestiam renforce son développement commercial

(AOF) - La société de gestion spécialisée dans l'épargne immobilière annonce la nomination d'Alexandre Bayart au poste de responsable du développement commercial. Il aura pour mission de renforcer et d'élargir les relations du groupe avec ses partenaires distributeurs, notamment les conseillers en gestion de patrimoine, les family offices, les investisseurs institutionnels et les mandataires.

Cette nomination s'inscrit dans une stratégie de proximité et d'accompagnement, avec pour objectif de proposer des solutions d'épargne immobilière éprouvées tout en consolidant la présence terrain d'Aestiam.

Alexandre Bayart dispose d'une solide expérience dans les secteurs de l'immobilier et de la distribution de solutions patrimoniales.

Diplômé en droit immobilier de l'Université de Lille, il débute sa carrière chez Foncia en tant que gestionnaire de copropriétés, avant de s'orienter vers des fonctions commerciales et de développement dans la gestion de patrimoine.

Il a notamment exercé au sein d'un cabinet indépendant, puis au sein des groupes Edouard Denis et Groupe François 1er, où il a occupé des postes de responsable prescription.