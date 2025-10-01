 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 922,33
+0,33%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

AES progresse après la publication d'un rapport selon lequel GIP s'apprête à racheter l'entreprise pour 38 milliards de dollars
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 11:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre - ** Les actions de l'entreprise de services publics AES AES.N ont augmenté de 13 % à 14,88 $ avant la mise sur le marché

** La société se rapproche de un accord de 38 milliards de dollars pour être acquise par Global Infrastructure Partners BLK.N appartenant à BlackRock (GIP) pour 38 milliards de dollars, a rapporté le Financial Times mardi

** Les pourparlers entre GIP et AES étaient à un stade avancé, bien qu'ils puissent encore échouer, selon le rapport

** AES a refusé de commenter, tandis que GIP n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Reuters

** À la dernière clôture, l'action a progressé de 2,25 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

AES
13,150 USD NYSE -0,11%
BLACKROCK
1 165,920 USD NYSE -0,77%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank