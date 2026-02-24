AES Corp signe un contrat de fourniture d'électricité de 20 ans avec Google

AES Corp AES.N a déclaré mardi avoir signé un accord de 20 ans avec Google GOOGL.O pour fournir de l'énergie au nouveau centre de données du géant américain de la technologie prévu dans le comté de Wilbarger, au Texas.

AES a déclaré avoir également signé des accords pour la production d'énergie qui sera colocalisée avec le nouveau centre de données et permettra à Google d'étendre ses opérations pour répondre à la demande de ses services de base.

Les actions de l'entreprise de services publics ont augmenté de 1,2 % dans les échanges avant bourse.

Les entreprises américaines de services publics s'empressent de signer des contrats d'approvisionnement avec les exploitants de centres de données, alors que le boom de l'intelligence artificielle fait exploser la demande d'électricité. Cette demande a toutefois suscité des inquiétudes quant à l'augmentation des factures d'électricité des clients.

Amanda Peterson Corio, responsable mondiale de l'énergie des centres de données chez Google, a déclaré que l'accord permettrait de mettre en place une nouvelle production d'énergie propre parallèlement aux installations, ce qui réduirait la pression sur le réseau local et contribuerait à maîtriser les coûts de l'énergie.

À ce jour, AES a signé des contrats pour près de 12 gigawatts d'énergie avec des clients de centres de données, dont 9 GW sont des contrats d'achat d'électricité directement avec des hyperscalers.

AES a déclaré qu'elle construirait l'infrastructure électrique partagée nécessaire pour l'installation colocalisée.