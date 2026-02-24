 Aller au contenu principal
AES Corp signe des accords de fourniture d'électricité pour le centre de données de Google au Texas
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 13:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tout au long de l'article)

AES Corp AES.N a déclaré mardi avoir signé un accord de 20 ans avec Google GOOGL.O pourfournir de l'énergie à un centre de données prévu dans le comté de Wilbarger, au Texas.

Les entreprises américaines de services publics s'empressent de signer des contrats d'approvisionnement avec les exploitants de centres de données, car le boom de l'intelligence artificielle entraîne une hausse de la demande d'électricité, ce qui ouvre la voie à une augmentation des bénéfices au cours des prochains trimestres.

AES a déclaré qu'elle construirait l'infrastructure électrique partagée nécessaire pour l'installation colocalisée.

