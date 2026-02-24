AES Corp en hausse après les accords sur les centres de données de Google

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
24 février - ** Les actions de l'entreprise de services publics AES Corp AES.N en hausse de 4,4 % à 16,98 $ en pré-commercialisation ** La société signe des accords pour fournir de l'énergie à un nouveau centre de données de Google GOOGL.O prévu dans le comté de Wilbarger, au Texas
** A ce jour, AES a signé des accords pour près de 12 GW d'énergie avec des clients de centres de données, dont 9 GW sont des accords d'achat d'énergie directement avec des hyperscalers", a déclaré Andrés Gluski, directeur général d'AES
** Les deux entreprises ont conclu des accords d'achat d'électricité d'une durée de 20 ans (PPA) pour la production d'électricité en commun
** AES possédera et exploitera les actifs de production, tout en fournissant des services de détail, d'optimisation des coûts et autres services connexes au campus du centre de données de Google
** En 2025, AES a progressé de 11,4 %
