AeroVironment s'effondre après avoir annoncé un bénéfice ajusté pour 2026 inférieur aux estimations
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 21:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 mars - ** Les actions de la société de drones AeroVironment AVAV.O chutent de 9,3 % à 200,9 $ dans les échanges après les heures de bureau

** La société prévoit un bénéfice par action ajusté pour l'exercice 26 entre 2,75 et 3,10 dollars, en dessous des estimations moyennes des analystes de 3,31 dollars - données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires de l'exercice 26 devrait se situer entre 1,85 et 1,95 milliard de dollars, contre des estimations de 1,97 milliard de dollars

** Le chiffre d'affaires de la société pour le troisième trimestre s'est élevé à 408 millions de dollars, manquant les estimations de 475,6 millions de dollars

** A la dernière clôture, les actions ont baissé d'environ 8,4 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

AEROVIRONMENT
221,5700 USD NASDAQ -2,52%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

