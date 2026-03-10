AeroVironment s'effondre après avoir annoncé un bénéfice ajusté pour 2026 inférieur aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 mars - ** Les actions de la société de drones AeroVironment AVAV.O chutent de 9,3 % à 200,9 $ dans les échanges après les heures de bureau

** La société prévoit un bénéfice par action ajusté pour l'exercice 26 entre 2,75 et 3,10 dollars, en dessous des estimations moyennes des analystes de 3,31 dollars - données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires de l'exercice 26 devrait se situer entre 1,85 et 1,95 milliard de dollars, contre des estimations de 1,97 milliard de dollars

** Le chiffre d'affaires de la société pour le troisième trimestre s'est élevé à 408 millions de dollars, manquant les estimations de 475,6 millions de dollars

** A la dernière clôture, les actions ont baissé d'environ 8,4 % depuis le début de l'année