AeroVironment progresse après l'obtention d'un contrat de 135 millions de dollars pour des drones de l'armée américaine et la révision à la hausse de Wall Street

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 mars - ** Les actions d'AeroVironment AVAV.O ont augmenté de 1,8 % à 201,35 $ en début de journée après l'obtention d'un contrat de l'armée américaine et la mise à niveau de Wall Street ** Le vendredi, AVAV a reçu de l'armée deux contrats à prix fixe pour ses drones de reconnaissance à longue portée P550 d'une valeur de 117,3 millions de dollars et pour ses systèmes Red Dragon et l'équipement connexe d'une valeur de 17,6 millions de dollars

** Raymond James relève la note d'AVAV de "sous-performance" à "performance du marché"

** BTIG réitère sa note d'achat, déclarant qu'il considère ces récompenses comme une preuve supplémentaire de l'élan général du segment des systèmes autonomes d'AVAV (AxS)

** Le 10 mars, AVAV

a réduit () son objectif de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 à 1,85-1,95 milliard de dollars, contre 1,95-2,0 milliards de dollars, et a enregistré une dépréciation du goodwill de 151,3 millions de dollars, une charge liée à l'arrêt () du programme de communications par satellite SCAR de l'US Space Force

** La note moyenne de 19 courtiers sur l'action est "acheter"; PT médian de 310 $ en baisse par rapport à 390,50 $ il y a un mois, selon LSEG

** L'action AVAV a baissé de ~17% depuis le début de l'année, dont ~20% ce mois-ci