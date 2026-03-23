AeroVironment grimpe après l'obtention d'un contrat pour des drones de l'armée américaine, Raymond James revoit sa position à la hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec les commentaires des analystes de Raymond James)

23 mars - ** Les actions d'AeroVironment AVAV.O ont augmenté de 4 % à 205,69 $ le lundi après l'obtention d'un contrat de l'armée américaine et le relèvement de la note de Raymond James ** Le vendredi, AVAV a obtenu de l'armée deux contrats à prix fixe pour ses drones de reconnaissance à longue portée P550 d'une valeur de 117,3 millions de dollars et pour ses systèmes Red Dragon et l'équipement connexe d'une valeur de 17,6 millions de dollars

** Raymond James relève la note d'AVAV de " sous-performance " à " performance du marché ", soulignant la valorisation suite à la baisse de l'action de ~35% depuis le 2 mars

** La compression du multiple d'AVAV (de ~34x NTM Ebitda à ~28x), les révisions négatives des estimations et la sous-performance significative de l'action équilibrent le risque/récompense, a écrit l'équipe d'analystes de Raymond James dirigée par Brian Gesuale dans une note aux clients

** Andre Madrid, analyste chez BTIG, a réitéré sa note d'achat, affirmant que les contrats remportés sont une preuve supplémentaire de la dynamique générale du segment des systèmes autonomes (AxS) d'AVAV

** Le 10 mars, AVAV

a réduit () son objectif de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 à 1,85-1,95 milliard de dollars, contre 1,95-2,0 milliards de dollars, et a enregistré une dépréciation du goodwill de 151,3 millions de dollars, une charge liée à l'arrêt () du programme de communications par satellite SCAR de l'US Space Force

** La note moyenne de 19 courtiers sur le titre est "acheter"; la prévision médiane est de 310 $, en baisse par rapport à 390,50 $ il y a un mois, selon LSEG

** Avec le mouvement de lundi, l'action AVAV a baissé de ~15% depuis le début de l'année, dont ~18% ce mois-ci