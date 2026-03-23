 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

AeroVironment grimpe après l'obtention d'un contrat pour des drones de l'armée américaine, Raymond James revoit sa position à la hausse
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 17:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec les commentaires des analystes de Raymond James)

23 mars - ** Les actions d'AeroVironment AVAV.O ont augmenté de 4 % à 205,69 $ le lundi après l'obtention d'un contrat de l'armée américaine et le relèvement de la note de Raymond James ** Le vendredi, AVAV a obtenu de l'armée deux contrats à prix fixe pour ses drones de reconnaissance à longue portée P550 d'une valeur de 117,3 millions de dollars et pour ses systèmes Red Dragon et l'équipement connexe d'une valeur de 17,6 millions de dollars

** Raymond James relève la note d'AVAV de " sous-performance " à " performance du marché ", soulignant la valorisation suite à la baisse de l'action de ~35% depuis le 2 mars

** La compression du multiple d'AVAV (de ~34x NTM Ebitda à ~28x), les révisions négatives des estimations et la sous-performance significative de l'action équilibrent le risque/récompense, a écrit l'équipe d'analystes de Raymond James dirigée par Brian Gesuale dans une note aux clients

** Andre Madrid, analyste chez BTIG, a réitéré sa note d'achat, affirmant que les contrats remportés sont une preuve supplémentaire de la dynamique générale du segment des systèmes autonomes (AxS) d'AVAV

** Le 10 mars, AVAV

a réduit () son objectif de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 à 1,85-1,95 milliard de dollars, contre 1,95-2,0 milliards de dollars, et a enregistré une dépréciation du goodwill de 151,3 millions de dollars, une charge liée à l'arrêt () du programme de communications par satellite SCAR de l'US Space Force

** La note moyenne de 19 courtiers sur le titre est "acheter"; la prévision médiane est de 310 $, en baisse par rapport à 390,50 $ il y a un mois, selon LSEG

** Avec le mouvement de lundi, l'action AVAV a baissé de ~15% depuis le début de l'année, dont ~18% ce mois-ci

Valeurs associées

AEROVIRONMENT
206,4599 USD NASDAQ -2,31%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 23/03/2026 à 17:41:51.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank