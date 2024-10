Aéroports: Siemens cède sa filiale logistique à Vanderlande

( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )

Le géant industriel Siemens a annoncé jeudi céder ses activités de logistique aéroportuaire au néerlandais Vanderlande, filiale de Toyota Industries, pour 300 millions d'euros, une étape supplémentaire dans le recentrage du conglomérat allemand sur les activités numériques.

"Nous franchissons une nouvelle étape importante dans l'affinement de notre portefeuille en tant qu'entreprise technologique de premier plan", souligne Ralf P. Thomas, directeur financier de Siemens, dans un communiqué.

Le cœur d'activité de "Siemens Logistics" est la logistique aéroportuaire, par exemple les systèmes de transport de bagages.

L'acquisition est prévue "dans le courant de l'année civile 2025", sous réserve d'obtenir les autorisations règlementaires.

"Les matériels et logiciels de haute performance" de Siemens Logistics "complèteront parfaitement" Vanderlande et contribueront "à l'automatisation et la numérisation" du secteur aéroportuaire, poursuit le communiqué.

Détenue par Toyota depuis 2017, la société néerlandaise fournit des tapis à bagages pour aéroports et des systèmes de tris de colis pour les postes et les entrepôts.

Siemens se sépare donc définitivement de sa filiale logistique, après en avoir cédé une partie en 2022 avec la vente pour 1,15 milliard d'euros de la division "poste et colis" à son compatriote Körber.

Longtemps un producteur d'équipements lourds pour l'industrie et de turbines, Siemens suit une cure d'amincissement depuis quelques années et se concentre sur les nouvelles technologies.

Mercredi, Siemens a annoncé l'une des plus grandes acquisitions de son histoire, le rachat du spécialiste de logiciels Altair Engineering pour environ 10 milliards de dollars (9,2 millions d'euros)