Aéroports parisiens: croissance de 2,7% du nombre de passagers en novembre

( AFP / JULIEN DE ROSA )

Le flux de passagers dans les aéroports parisiens a augmenté de 2,7% sur un an en novembre, restant cependant en deçà des niveaux d'avant la crise sanitaire, a annoncé mardi le gestionnaire de ces plateformes.

Les installations de Paris-Charles-de-Gaulle (CDG) et Orly ont vu passer 7,54 millions de voyageurs le mois dernier, soit 95,1% des volumes du même mois il y a cinq ans, selon le bilan mensuel du Groupe ADP .

CDG, davantage consacré aux destinations lointaines, a tiré la tendance avec une hausse de 3,9% sur un an, tandis qu'Orly, spécialisé dans les liaisons court et moyen-courrier, ainsi que les low-cost, n'a crû que de 0,2%.

Ce dernier aéroport a toutefois retrouvé 98,6% de ses voyageurs de novembre 2019, contre 93,7% pour CDG.

Sur les 11 premiers mois de l'année, Orly évolue à 103,8% des passagers de 2019 et Charles-de-Gaulle, à 91,6%, synonyme d'une croissance moyenne des deux plateformes de 3,6% sur un an, dans la fourchette basse des projections d'ADP pour 2024 (3,5 à 5%).

Depuis janvier, ce sont les liaisons de et vers l'Afrique qui tirent la tendance à la hausse, à 115,9% de leurs niveaux de la même période cinq ans plus tôt.

L'Amérique du nord évolue à 104,3% et la France d'outre-mer, à 99,9%, alors que les routes en France métropolitaine au départ où à l'arrivée de Paris confirment leur marasme sur fond de concurrence du train et des visioconférences, avec 71,4% des volumes de passagers de janvier-novembre 2019.

Le Groupe ADP, dont l’État français contrôle plus de la moitié du capital, gère, directement ou via des partenaires, une vingtaine d'installations aéroportuaires dans le monde, outre ses plateformes de la région parisienne, notamment Almaty au Kazakhstan, Zagreb, Amman et New Delhi.

Sur ce périmètre élargi, l'entreprise a largement retrouvé ses volumes de voyageurs d'avant la pandémie, à 109% de ceux de novembre 2019 et 106% sur 11 mois.

Grâce surtout au dynamisme des installations des partenaires turc TAV et indien GMR, ADP a vu son volume mondial de passagers croître de 8,1% par rapport à janvier-novembre 2023, performance là encore conforme à ses prévisions pour l'ensemble de 2024 (+8%).

ADP, qui doit changer prochainement de PDG après la non-reconduction du sortant Augustin de Romanet, a confirmé fin octobre tous ses objectifs financiers annuels après avoir publié un chiffre d'affaires en hausse de 11,7% sur les neuf premiers mois de 2024, à 4,6 milliards d'euros.