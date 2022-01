Aéronautique : Safran envisage 12.000 embauches en 2022, dont 3.000 en France

Malgré des difficultés d'approvisionnement, Safran va profiter du redressement du trafic aérien et du dynamisme des prises de commandes. Résultat, le chiffre d'affaires devrait afficher une progression à deux chiffres.

La crise a provoqué la suppression de 20.000 postes en 18 mois chez Safran. ( AFP / MEHDI FEDOUACH )

La reprise est là dans l'aéronautique : pour faire face à l'augmentation des cadences de production, le motoriste et équipementier aéronautique Safran va embaucher 12.000 personnes dans le monde en 2022, dont 3.000 en France, a annoncé dimanche 2 janvier son directeur général Olivier Andriès.

"Le pire est derrière nous. Je suis très confiant" , a-t-il assuré dans une interview accordée au Figaro.

Après, "la pire [crise] qu'ait connue l'aéronautique", qui a provoqué 20.000 suppressions de postes en 18 mois dans les effectifs mondiaux de Safran, "le trafic aérien se redresse, les prises de commandes sont dynamiques, les cadences augmentent" a-t-il expliqué, mentionnant notamment le A320neo d'Airbus et le 737Max de Boeing.

"Plus de 10% de croissance" en 2021-2025

Le groupe affronte toutefois "des difficultés d'approvisionnement en aluminium, en titane et en nickel, mais aussi en résines et en produits chimiques", a énuméré Olivier Andriès.

La reprise laisse envisager à Safran une croissance soutenue de son chiffre d'affaires ajusté, de l'ordre de "plus de 10%" sur la période 2021-2025. Le groupe prévoit toujours un retour du trafic aérien moyen-courrier -marché sur lequel il est le plus présent- à son niveau d'avant-crise à la fin 2022 et une croissance de trafic de 4,8% par an entre 2023 et 2025.

Olivier Andriès passe outre "les incertitudes d'Omicron", restant optimiste en raison de "l'appétence pour les voyages". "À chaque fois que les frontières rouvrent, les passagers affluent" , assure-t-il.

Le groupe prévoit aussi d'engager 4milliards d'euros en recherche et technologie (R&T) entre2021 et 2025. Les trois quarts seront consacrés à la "décarbonation" de l'aviation.