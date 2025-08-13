Aéronautique/IA : Accenture noue un partenariat avec Qatar Airways

(AOF) - Qatar Airways et Accenture s'unissent pour révolutionner l’industrie aéronautique grâce aux technologies d’intelligence artificielle (IA). Ce partenariat stratégique vise à améliorer l’expérience client, optimiser l’efficacité opérationnelle et améliorer la performance globale de la compagnie aérienne nationale du Qatar. Dans le cadre de ce partenariat, Qatar Airways et Accenture ont établi " AI Skyways " pour positionner davantage la compagnie aérienne en tant que leader dans l’IA aéronautique et faire progresser la technologie dans la région et au-delà.

AI Skyways jettera les bases de la mise en œuvre d'initiatives d'IA à valeur ajoutée au sein du groupe Qatar Airways grâce à ses pratiques d'IA responsables, ses offres de données et de plateformes.

Celles-ci accéléreront la mise en œuvre de solutions d'IA dans une variété de cas d'utilisation de l'aviation, notamment l'optimisation des horaires de vol, l'amélioration de la maintenance prédictive et la personnalisation des interactions avec les clients, permettant à Qatar Airways de se concentrer sur l'offre d'expériences de voyage.

