Aéronautique : Boeing renoue avec les cadences élevées de livraisons d'avions et signe un record depuis 2018

L'avionneur améicain a livré 537 aéronefs entre janvier et novembre, une statistique d'un niveau inédit sur cette durée en sept ans.

Des fuselages de Boeing 737 Max, dans l'usine Boeing de Seattle (illustration) ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / DAVID RYDER )

Le constructeur aéronautique américain Boeing a livré 537 avions entre janvier et novembre, du jamais vu pour cette période depuis 2018 (704 avions), a-t-il indiqué mardi 9 décembre sur son site internet, annonçant également des livraisons en novembre supérieures à la moyenne sur cinq ans. Sur le seul mois de novembre, l'avionneur a remis 44 appareils dont 32 exemplaires du 737 MAX, six du 787 Dreamliner, quatre 767 et deux 777 Fret. Les compagnies vietnamienne Vietjet Air et hongkongaise Greater Bay Airlines (GBA) ont chacune reçu leur tout premier 737 MAX.

Boost du carnet de commandes

Sur les cinq dernières années, Boeing a livré en moyenne 39 avions en novembre.

Le constructeur a subi à l'automne 2024 une grève qui a paralysé plusieurs semaines deux usines importantes fabriquant la grande majorité de ses avions commerciaux et n'avait remis à ses clients que treize avions en novembre.

Le carnet de commandes brutes s'est enrichi de 164 avions, Boeing profitant du salon aéronautique de Dubaï, aux Emirats arabes unis, où plusieurs contrats ont été annoncés. En particulier avec Emirates, plus grande compagnie aérienne du Moyen-Orient, qui a acheté 65 exemplaires du programme 777X, d'une valeur de 38 milliards de dollars.

La compagnie taïwanaise China Airlines a ajouté à une précédente commande du début d'année neuf exemplaires supplémentaires de ce nouvel avion bimoteur et bicouloir, qui sera décliné en trois versions mais qui cumule les retards. Les premières livraisons sont désormais anticipées pour 2027, contre 2020 à l'origine, mais il n'est toujours pas certifié. Boeing a également reçu commande pour 43 appareils 737 MAX auprès d'un ou plusieurs acheteurs non identifiés à ce stade ainsi qu'un total de trente 787 Dreamliner (15 Gulf Air, 8 Uzbekistan Airways, 6 Etihad, 1 non identifié).

Quinze 767 destinés au contrat d'avions de ravitaillement pour l'armée américaine et deux 777 Fret se sont ajoutés à ces commandes. Après 38 annulations --notamment quinze 777X et sept Dreamliner par Etihad - et conversions diverses, cela représente 152 commandes nettes en novembre et 999 sur les onze mois écoulés. Le carnet de commandes de la branche aviation commerciale (BCA) contenait 6.616 avions à fin novembre - dont 4.319 Boeing 737 MAX -, soit un chiffre d'affaires cumulé de plus de 500 milliards de dollars.