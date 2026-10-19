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Aeromexico envisage de nouvelles liaisons vers les États-Unis après la levée par Washington des restrictions imposées à Mexico
information fournie par Reuters 19/10/2026 à 21:51

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Kylie Madry

Aeromexico étudie la possibilité de lancer de nouveaux vols vers les États-Unis au départ de Mexico, après que Washington a levé les restrictions qui empêchaient les compagnies aériennes mexicaines d'ajouter de nouvelles liaisons au départ des deux principaux aéroports de la capitale, a déclaré lundi le directeur financier de la compagnie.

Ricardo Sanchez a indiqué qu'Aeromexico examinait les possibilités d'augmenter sa capacité vers les États-Unis maintenant que ces restrictions avaient été levées, relançant ainsi des projets qui avaient été mis en suspens lors de leur imposition.

* « C'est sans aucun doute une option que nous étudions », a déclaré M. Sanchez.

* La décision du ministère américain des Transports, annoncée vendredi, autorise les compagnies aériennes mexicaines à lancer de nouveaux vols vers les États-Unis au départ des aéroports Benito Juárez et Felipe Ángeles de Mexico.

* M. Sanchez a indiqué qu’Aeromexico disposait d’appareils capables de soutenir cette croissance, grâce notamment aux contrats de location négociés lors de sa restructuration au titre du chapitre 11 , qui lui ont permis d’obtenir des tarifs inférieurs aux niveaux actuels du marché.

* Il a ajouté que la compagnie aérienne n’utilisait pas encore pleinement certains de ces actifs et qu’elle pourrait améliorer sa rentabilité en les exploitant davantage.

* Ces déclarations laissent entendre qu’Aeromexico pourrait agir rapidement pour se développer sur le marché États-Unis-Mexique, l’un des plus grands corridors aériens transfrontaliers au monde, tout en continuant à privilégier la rentabilité et la réduction de son endettement.

* Cette flexibilité accrue intervient également alors que la concurrence au Mexique pourrait s’intensifier: Reuters a rapporté en exclusivité la semaine dernière que l’autorité mexicaine de la concurrence devrait approuver la fusion prévue entre les compagnies low-cost Volaris et Viva Aerobus avant la fin de l’année 2026.

* Si elle est approuvée, cette alliance pourrait accroître la pression concurrentielle sur Aeromexico, tant sur le marché national qu’international.

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