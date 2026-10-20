Aeromexico annonce que de nouvelles liaisons vers les États-Unis seront dévoilées la semaine prochaine

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par Kylie Madry

Aeromexico AERO.MX devrait dévoiler dès la semaine prochaine une première série de nouvelles liaisons vers les États-Unis, a déclaré mardi son directeur général, Andrés Conesa, donnant ainsi le signe le plus clair à ce jour que la compagnie aérienne nationale mexicaine s'empresse de tirer parti de la décision de Washington de lever les restrictions sur les vols en provenance de Mexico.

S'adressant aux journalistes en marge de la conférence de l'Association latino-américaine et caribéenne du transport aérien à Mexico, M. Conesa a indiqué qu'Aeromexico étudiait plusieurs destinations aux États-Unis, mais qu'elle s'abstenait de les nommer tant qu'elle n'aurait pas obtenu les autorisations et les créneaux horaires nécessaires.

* Il a indiqué qu’un premier ensemble de liaisons pourrait être lancé au début de l’année prochaine, et qu’un autre pourrait suivre vers le milieu de l’année 2027.

* La semaine dernière, le ministère américain des Transports a levé les restrictions qui empêchaient les compagnies aériennes mexicaines d’ajouter de nouvelles liaisons au départ des aéroports Benito Juárez et Felipe Ángeles de Mexico

* M. Conesa a cité San Juan, à Porto Rico, comme l’une des liaisons susceptibles d’être rétablies, tout en précisant que cette liaison serait plus probablement mise en place au second semestre 2027 en raison de la saison des croisières.

* Le dirigeant a également indiqué qu’Aeromexico prévoyait désormais de reprendre ses vols vers Caracas au premier trimestre 2027, soit plus tard que prévu initialement.

* Les plans de vol vers la capitale vénézuélienne ont été perturbés par les deux séismes meurtriers survenus en début d’année

* Aeromexico poursuit son expansion malgré la hausse des coûts de carburant , même si M. Conesa a indiqué que les compagnies aériennes avaient été contraintes d’augmenter leurs tarifs pour refléter la flambée des prix du kérosène