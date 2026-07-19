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AerCap serait en pourparlers pour acquérir des Boeing 787 Dreamliner, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 19/07/2026 à 18:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de location d'avions AerCap Holdings NV AER.N serait en pourparlers, dans le cadre du salon aéronautique de Farnborough au Royaume-Uni, en vue d'acquérir des Boeing BA.N 787 Dreamliner, a rapporté dimanche Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

AerCap, la plus grande société de location d'avions au monde, envisagerait d'acquérir jusqu'à 15 appareils 787 à fuselage large du constructeur américain, ajoute l'article.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

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