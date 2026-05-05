AEP porte son plan d'investissement à 78 milliards de dollars et dépasse les prévisions de bénéfices grâce à la demande en centres de données

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American Electric Power AEP.O a revu à la hausse mardi son plan d'investissement sur cinq ans, le portant à 78 milliards de dollars, et a dépassé les estimations de Wall Street concernant ses bénéfices du premier trimestre, alors que la forte hausse de la demande en électricité provenant des centres de données et des clients industriels stimule l'expansion de son réseau.

La demande en électricité aux États-Unis augmente à un rythme sans précédent, les services publics intensifiant leurs investissements pour répondre aux besoins des grandes entreprises technologiques qui construisent des centres de données destinés à soutenir les technologies d'intelligence artificielle.

AEP a déclaré avoir signé de nouveaux contrats de fourniture d'électricité pour une capacité de 7 gigawatts au cours du premier trimestre, principalement dans l'Ohio et au Texas, portant ainsi la croissance supplémentaire prévue de la charge à 63 gigawatts d'ici 2030.

La société a précisé qu'AEP Texas représentait 41 gigawatts de nouveaux engagements de charge, ajoutant que le calendrier de développement des infrastructures dans l'État dépendrait de la production nécessaire pour soutenir la charge, qui est fournie par d'autres.

Le service public basé à Columbus, dans l'Ohio, a porté son plan d'investissement quinquennal de 72 milliards de dollars à 78 milliards de dollars , sous l'impulsion d'investissements récemment approuvés dans les réseaux de transport au sein des zones PJM et SPP, ainsi que de nouvelles capacités de production au gaz naturel dans l'Indiana.

AEP a déclaré qu'elle envisageait un potentiel d'investissement supplémentaire de plus de 10 milliards de dollars au-delà du nouveau plan, tandis que les contrats de forte charge signés devraient permettre de compenser jusqu'à 16 milliards de dollars de coûts pour les clients existants.

"AEP met en œuvre son plan stratégique à un niveau exceptionnellement élevé en cette période d'opportunités sans précédent pour notre secteur, tout en accordant une attention particulière à l'accessibilité financière", a déclaré le directeur général Bill Fehrman.

AEP a enregistré un bénéfice d'exploitation de 1,64 dollar par action pour le trimestre clos le 31 mars, contre une estimation moyenne des analystes de 1,57 dollar par action, selon les données de LSEG.

Le chiffre d'affaires a atteint 6,02 milliards de dollars, contre 5,46 milliards un an plus tôt, dépassant les estimations de 5,68 milliards de dollars.

La société a réaffirmé ses prévisions de bénéfice d'exploitation pour 2026, comprises entre 6,15 et 6,45 dollars par action.